Samsun'da Hırsızlık Yapan Kadın Tutuklandı

Samsun'da Hırsızlık Yapan Kadın Tutuklandı
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Samsun'da 27 suç kaydı bulunan Pembe Ö., pazar yerlerinde iki yaşlı kadının cüzdanlarından para çaldı. Polisin takibi sonucu yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 27 suç kaydı bulunan kadın, pazar yerlerinde iki yaşlı kadının cüzdanlarından para çalınca, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda ve Atakum ilçesindeki Türkiş Pazarı'nda iki ayrı yaşlı kadının çantalarındaki cüzdanlarından paraları çalındı. Her iki olayda da hırsız, paraları alıp cüzdanları da pazar tezgahı altına atıp kayıplara karıştı. Yaşlı kadınların polise şikayette bulunmaları üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, takip ve çalışma sonucu her iki ayrı pazar yerindeki olayı, çoğunluğu hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 27 suç kaydı bulunan Pembe Ö.'nün (42) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Hırsızlık ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Pembe Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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