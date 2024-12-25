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Samsun'da Hırsız Kadın 200 Bin TL Değerinde Altın Çaldı

Samsun'da Hırsız Kadın 200 Bin TL Değerinde Altın Çaldı
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Samsun'un Kavak ilçesinde, hırsızlık suçundan sabıkası bulunan G.Y. adlı kadın, girdiği evden 200 bin TL değerinde altın bilezik çaldı. Yapılan takip sonrası Kuyumcu'da altınları satan kadın polisten kaçamadı ve yakalandı.

Samsun'da girdiği evden 200 bin TL değerinde altın çalan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Yaşardoğu Mahallesi'nde 12 Aralık'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan G.Y. (29) adlı kadın girdiği evden 200 bin TL değerinde 3 adet altın bilezik çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını G.Y.'nin gerçekleştirdiğini ve İlkadım ilçesinde bir kuyumcuya altınları sattığını tespit etti. G.Y. polisin takibi sonucu İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. G.Y.'nin evinde yapılan aramada 12 bin TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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