Samsun'da Boğulma Tehlikesi: Baba Hayatını Kaybetti

Samsun'da serinlemek için denize giren ve kızıyla birlikte boğulma tehlikesi geçiren 44 yaşındaki baba, hastanedeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karavanpark sahilinde meydana geldi. Yılmaz Kurt (44), kızı Melike Kurt (6) ve Gülden Zehra Araz (8) serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapıldı. İhbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, cankurtaranlar ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Denizden çıkarılan iki çocuk sağlık ekiplerine teslim edilirken, suda kaybolan Yılmaz Kurt arama çalışmaları sonucu bulunarak karaya çıkarıldı. 2'si çocuk 3 kişi ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. - SAMSUN