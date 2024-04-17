Samsun'da balkondan düşen çocuk hastanelik oldu

Samsun'da balkondan düşen çocuk hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da birinci kattaki evin balkonundan düşen yabancı uyruklu 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Nevin N.M.T.evlerinin birinci katındaki balkondan düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.