Samsun'da 2 kız kardeş kuyumcudan çalınan 500 bin liralık altınları satarken yakalandı

Samsun'da bir kuyumcudan çalınan yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, çalan G.Ş. ve kardeşi E.Ş. başka bir kuyumcuda satmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da bir kuyumcudan yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili 2 kız kardeş, polis ekiplerince çalınan altınlarını kuyumcuya satarken yakalandı.

Olay, 23 Mart 2026 tarihinde İlkadım ilçesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını G.Ş. (50) isimli kadının gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli G.Ş.'nin çaldığı altınları, kardeşi E.Ş. (40) ile birlikte başka bir kuyumcuya satmak istediği öğrenildi. Kuyumcunun altınların çalıntı olduğunu fark ederek durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi çalınan altınlarla birlikte yakaladı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise müştekiye eksiksiz şekilde teslim edildi.

Gözaltına alınan E.Ş. ve G.Ş., işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde E.Ş.'nin 19 Mart tarihinde aynı kuyumcuya giderek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ancak herhangi bir altın çalamadan iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

