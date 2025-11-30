Haberler

Samsun'da 200 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi

Samsun'da 200 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi
Güncelleme:
Samsun'da polis, bir kamyonetteki denetimlerde 200 kilo kaçak kara kıllı midye buldu. İlgili kanun gereği, midyeler doğal yaşam alanına bırakılırken araç sürücüsüne 37 bin 770 TL ceza kesildi.

Samsun'da polis tarafından bir kamyonette yapılan kontrollerde 200 kilo kaçak kara kıllı midye ele geçirildi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada, 200 kilo kaçak kara kıllı midye ele geçirildi. Yakalanan midyeler, gerekli incelemenin ardından doğal yaşam alanı olan denize geri bırakıldı. Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklı su ürünlerini taşıdığı belirlenen araç sürücüsüne 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

