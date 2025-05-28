Samsun'da 2,9 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Samsun'da 2,9 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
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Samsun'da, polis tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 2 ton 900 kilo kaçak midye ele geçirildi. Bir şahsa 37 bin 770 TL para cezası uygulanırken, midyeler denize bırakıldı.

Samsun'da 2 ton 900 kilo kaçak midye ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada çuvallar içinde 2 ton 900 kilo kaçak midye ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, Atakum ilçesinde durdurulan bir kamyonette çuvallar içinde 2 ton 900 kilo kaçak kara kıllı midye ele geçirildi. Yakalanan 1 şahsa, Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen midyeler ise doğal yaşam ortamı olan denize bırakıldı.

Ayrıca araç sürücüsüne, trafik ekiplerince fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 TL de idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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