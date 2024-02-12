Samet Güdük'e saldıran şahıs yakalandı mı? Samet Güdük'ü vurmadan önce ne dedi?

Samet Güdük'e saldıran şahıs yakalandı mı? Samet Güdük'ü vurmadan önce ne dedi? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında belediye çalışanlarından Mikail Güvenir'in silahlı saldırısına uğradı. Güvenir'in 3 el ateş edip ağır yaraladığı Güdük'e saldırı anında "Sana 2,5 milyon TL para verdim, bu parayı bana neden geri ödemedin?" dediği ortaya çıktı.

SAMET GÜDÜK'E NE OLDU?

Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.