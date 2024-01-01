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Samandağ'da Huzur ve Güven Uygulaması

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2024 yılının huzur ve güven içinde karşılanabilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında uygulama gerçekleştiriyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2024 yılının huzur ve güven içinde karşılanabilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında uygulama gerçekleştiriyor.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından vatandaşlara kimlik ve GBT kontrolü yapılıyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Samandağ Hatay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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