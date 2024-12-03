Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor

 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi
ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular

ABD savaş uçakları Suriye semalarında! Terörist hedeflere kalkan oldular

Sakarya'da Taraftar Kavgasında 2 Kişi Tutuklandı

Sakarya'da Taraftar Kavgasında 2 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Lig maçı sonrası çıkan kavgada bir kişi gözünü kaybetti, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Göz kaybettiren taraftar kavgasında 2 kişi tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Lig maçı sonrasında taraftar ve yöneticilerin karıştığı ve bir kişinin taş darbesiyle bir gözünü kaybettiği kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Darıçayırıspor- Sapanca Kurtköyspor maçından sonra Karasu Şehir Stadı'ndan mağlup ayrılan Darıçayırıspor taraftarları, Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlarına saldırdı. Adeta taş, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada M.K.K. sağ gözüne aldığı taş darbesi neticesinde yaralandı. Meydana gelen kavga polis ve bekçilerin biber gazlı müdahalesiyle güçlükle son buldu. Kavgada yaralanan M.K.K. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şahsın sağ gözünün taş darbesi sebebiyle kör olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Darıçayırıspor taraftarı T.Y., C.E., Y.S., E.A.A. ve M.E. gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E.A. ve C.E. tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - 3.Sayfa
img

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
img

Bu sefer dinleyecek mi? Erdoğan'ın Esad'a kritik bir çağrısı var
img

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var? Ehliyet sınavı kaç dk, kaç saat sürer? 4 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Mallorca Barcelona maçı neden yayınlanmıyor, kanalı mı değişti? Suriyeliler dönüyor mu, kaç Suriyeli geri döndü? Antalya okullar tatil mi 4 Aralık Çarşamba (SON DAKİKA Antalya Valiliği Açıklaması)! Güney Kore'de darbe mi oldu? SON DAKİKA! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 3 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.