Sakarya'da 10 milyon liralık sahte forma ve ayakkabı operasyonu

Sakarya'da 3 ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 10 milyon 680 bin TL olan sahte futbol forması ve ayakkabı ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Ekiplerce Karapürçek, Pamukova ve Sapanca ilçelerinde tespit edilen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri 3 milyon 750 bin TL olan bin 466 adet muhtelif markalara ait futbol takım forması, piyasa değeri 3 milyon 330 bin TL olan 954 adet sahte ayakkabı ve piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 3 bin adet forma olmak üzere toplam 10 milyon 680 bin TL değerinde sahte ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı