Sakarya'da Nalbur Dükkanında Yangın Paniğe Neden Oldu
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir nalbur dükkanının ikinci katında çıkan yangın, bölgedeki vatandaşlarda paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Sanayii Sitesi içinde bulunan nalbur malzemeleri satan dükkanın ikinci katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Dörtyol Sanayii Sitesi 9. Yol'da bulunan nalbur malzemeleri satan dükkanın ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Paniğe ve maddi hasara sebep olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa