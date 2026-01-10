Haberler

Polis şehirde kaçakçılığa izin vermiyor: 1 gözaltı

Polis şehirde kaçakçılığa izin vermiyor: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adapazarı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 40 yaşındaki S.U. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 200 kilo kaçak tütün ve çok sayıda makaron ile elektronik sigara sarma makinesi bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan kaçakçılık operasyonunda S.U. (40) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametgahında ve deposunda yapılan aramada, 200 kilo kaçak tütün, 174 paket 100 gramlık paketli tütün, 105 bin 800 adet boş, 91 bin adet dolu makaron ve 4 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu