Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Sakarya'nın Serdivan, Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda birçok kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Sakarya'nın Serdivan, Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Serdivan, Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda K.K. ve M.C.D. isimli şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 114 bin boş, 20 bin 700 dolu makaron, 15 bin 960 adet yeni nesil elektronik sigara, 573 paket sigara, 671 adet elektronik sigara, 67 kilo kıyılmış tütün, 23 adet yeni nesil elektronik sigara cihazı, 20 adet elektronik sigara atomizeri, 22 paket nargile tütünü, 23 paket sigara sarma kağıdı, 5 adet elektronik sigara likidi, 5 adet elektronik sigara sarma makinesi, tütün kurutma makinesi, 2 hava kompresörü, 29 şarj aleti ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
