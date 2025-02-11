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Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3.5 Ton Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3.5 Ton Ele Geçirildi
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Jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda durdurduğu iki tırda piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira olan 3.5 ton kıyılmış tütün yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheli mahkemece serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı ve Hendek gişelerinde durdurulan iki tırda piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira olan 3 buçuk ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlar ile kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Anadolu Otoyolu Hendek ve Akyazı gişelerinde M.S.C. (26) ve O.M. (28) isimli şahısların sürücülüğünü yaptığı iki tır durduruldu. Yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira olan 3 buçuk ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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