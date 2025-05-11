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Sakarya'da Fındık Kırım Fabrikasında Yangın Çıktı

Sakarya'da Fındık Kırım Fabrikasında Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında başlayan yangın hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya'da fındık kırım fabrikasındaki yangın böyle görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken ekiplerin mücadelesi ve yangın bölgesi böyle görüntülendi.

Olay, Adatepe Mahallesi'ndeki bir fındık kırım fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo bölümünün arka kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika içinde bulunan ve zarar görmeyen ürünler çalışanlar tarafından başka bir yere sevk ediliyor. Ekipler, cansiperane yangını söndürmek için seferber olurken olay yeri havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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