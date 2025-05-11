Sakarya'da Fındık Kırım Fabrikasında Yangın Çıktı

Sakarya'da fabrika yangını

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Olay, Adatepe Mahallesi'ndeki bir fındık kırım fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo bölümünün arka kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.