Sakarya'da Fındık Kırım Fabrikasında Yangın Çıktı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, fındık kırım fabrikasında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek itfaiye ekiplerinin müdahale etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Sakarya'da fabrika yangını
SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.
Olay, Adatepe Mahallesi'ndeki bir fındık kırım fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo bölümünün arka kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - 3.Sayfa