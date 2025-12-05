Haberler

Sakarya merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 14 tutuklama

Sakarya merkezli düzenlenen operasyonda, ikinci el alım satım uygulamaları üzerinden dolandırıcılık yapan 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Sakarya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, klima, bisiklet, araç parçaları gibi ürünleri ikinci el alım ve satım uygulamalarında ilan yayınlayarak insanları dolandırdığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, klima, bisiklet, araç parçaları gibi ürünleri düşük tutarlarda ikinci el alım satım uygulamalarında ilan yayınlamak suretiyle dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Sakarya merkezli 8 ilde (Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa) eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerde bir şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan 22 şüpheliden 8'i adli kontrolle serbest kalırken, 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
