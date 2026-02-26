40 bin TL'lik sahte ürün tuzağı: 2 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin sahte ürün tuzağıyla 40 bin TL'sinin zorla alınmasıyla ilgili 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Olay, 4 Ocak'ta İzmit'te meydana geldi. İddiaya göre, şahsa imitasyon telefon, tablet ve kulaklık verilerek 40 bin TL'si zorla alındı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu kimlikleri belirlenen M.K. ve O.K., 25 Şubat'ta İstanbul Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı