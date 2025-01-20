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Sahte İnternet Sitesi ile Dolandırıcılık: 15 Kişi Tutuklandı

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Diyarbakır merkezli yapılan operasyonda sahte internet sitesi üzerinden araç kiralama hizmeti sunarak dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. 15 şüpheli tutuklandı ve toplamda 253 milyon TL'lik şüpheli işlem tespit edildi.

Sahte internet sitesi ile araç kiralama hizmeti veren şebeke çökertildi: 15 tutuklama

Dolandırıcıların para kavgası ATM kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli "maske" operasyonunda piyasanın altında sahte internet sitesi üzerinden araç kiralama hizmeti ile vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler piyasanın altında araç kiralama hizmeti verdiklerini söyleyen şebekeye yönelik maske operasyonu gerçekleştirdi.

Dolandırıcılar, sahte internet siteleri üzerinden vatandaşa güven sağlayarak, siteden araç kiraladığını zanneden vatandaşları dolandırdı.

Hesaplarına yatan parayı çekmek için ATM'leri mesken edinen şüpheliler, teknik ve fiziki takiple tespit edildi. Dolandırdıkları paraları ATM'den çekerken kendi aralarında anlaşamayan, parayı bölüşemeyen şüphelilerin tartışmaları, ATM kamerasına yansıdı.

253 milyon TL'lik şüpheli işlem

Şüphelilerin hesaplarını inceleyen polis, müşterilerden kasko poliçesi, sigorta poliçesi ve depozitolu bedeli adı altında 253 milyon TL'lik şüpheli işlem yaptıklarını tespit etti.

Operasyonun düğmesine basan polis çok sayıda eve baskı yaptı. Bir şüphelinin müşterilerle irtibata geçtiği sim kartları saatinin kordonuna sakladığı polisin dikkatinden kaçmadı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde Mersin, Gaziantep, Adana eşzamanlı operasyon yapan ekipler, 200'e yakın olayı aydınlatırken şüphelilerin yaklaşık değeri 50 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el koydu.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan 15 şüpheli çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte İnternet Sitesi ile Dolandırıcılık: 15 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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