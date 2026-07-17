Kuyumculara sahte altın diş satan şüphelilere, polisten 'Gülen yüz' operasyonu

Antalya'da kuyumculara sahte altın diş satarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan aramada 79 adet sahte altın dişe el konuldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa ilçesinde bir kuyumcuya 15 adet sahte altın diş sattıkları tespit edilen 4 şüpheli "Gülen Yüz" operasyonu ile yakalandı. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin yakın bir tarihte başka bir ilde faaliyet gösteren bir kuyumcuya da aynı yöntemle 12 adet sahte altın diş sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin kullandıkları araçta ve konakladıkları otel odasında yapılan aramalarda toplam 79 adet sahte altın dişe el konuldu. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin kuyumcuda yaptıkları eylem güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı