Haberler

Kar birikintileri iş yerlerinin sundurmalarını çökertti

Kar birikintileri iş yerlerinin sundurmalarını çökertti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Safranbolu'da sanayi sitesinde yoğun kar birikimi nedeniyle iş yerlerine ait sundurmalar çöktü. Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şans eseri, 10 saniye farkla bir esnafın canı kurtuldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan iş yerlerine ait sundurmalar yoğun kar birikimi nedeniyle çöktü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, iş yerlerinin önünde bulunan sundurmalar, çatılarda biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.

Çökmeden sadece 10 saniye önce bir esnafın, dükkanına girmesi ihtimali bir facianın önüne geçti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerinde, esnafın dükkana girdikten sonra kadrajdan çıktığı ve yaklaşık 10 saniye sonra sundurmanın çöktüğü anlar yer aldı.

Çökme sonucu maddi hasar oluşurken diğer esnaflarda çatılardaki kar birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı.

Çayevi işletmecisi Ramazan Hamza (55), temizledikleri çatının aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle yeniden karla dolduğunu belirtti.

Hamza, 10 saniyeyle canını kurtardığını belirterek, tek sevinçlerinin hiç kimseye zarar gelmemesi olduğunu söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?