Kar birikintileri iş yerlerinin sundurmalarını çökertti
Safranbolu'da sanayi sitesinde yoğun kar birikimi nedeniyle iş yerlerine ait sundurmalar çöktü. Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şans eseri, 10 saniye farkla bir esnafın canı kurtuldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan iş yerlerine ait sundurmalar yoğun kar birikimi nedeniyle çöktü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Safranbolu Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, iş yerlerinin önünde bulunan sundurmalar, çatılarda biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.
Çökmeden sadece 10 saniye önce bir esnafın, dükkanına girmesi ihtimali bir facianın önüne geçti.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerinde, esnafın dükkana girdikten sonra kadrajdan çıktığı ve yaklaşık 10 saniye sonra sundurmanın çöktüğü anlar yer aldı.
Çökme sonucu maddi hasar oluşurken diğer esnaflarda çatılardaki kar birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı.
Çayevi işletmecisi Ramazan Hamza (55), temizledikleri çatının aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle yeniden karla dolduğunu belirtti.
Hamza, 10 saniyeyle canını kurtardığını belirterek, tek sevinçlerinin hiç kimseye zarar gelmemesi olduğunu söyledi. - KARABÜK