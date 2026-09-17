Haberler

Rusya, Ukrayna’da tahıl ihracatı için hayati öneme sahip köprüyü vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna devlet demiryolları işletmesi Ukrzaliznytsia, Rusya’nın Ukrayna’da tahıl ihracatı için hayati öneme sahip bir köprüyü vurduğunu açıkladı.

Ukrayna devlet demiryolları işletmesi Ukrzaliznytsia, Rusya'nın Ukrayna'da tahıl ihracatı için hayati öneme sahip bir köprüyü vurduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna devlet demiryolları işletmesi Ukrzaliznytsia, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesinde Tuna Nehri üzerindeki limanlara tahıl taşınması için hayati öneme sahip olan Bilhorod-Dnistrovskyi Köprüsü'nü vurduğunu açıkladı.

Köprünün ne zaman hasar gördüğünü veya hasarın ne kadar ciddi olduğunu belirtmeyen Ukrzaliznytsia, şu anda yaklaşık 3 bin tahıl vagonunun yeniden ihracat için Tuna limanlarına doğru ilerlediğini ifade etti.

Ukrzaliznytsia'dan bir yetkili, "Durum çok zor. Bilhorod-Dnistrovskyi Köprüsü'nü yeniden kullanıma açmak için çalışıyoruz. Köprüyü yeniden açmadığımız takdirde vagonlar için minimum bekleme süresi 26 gün olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın ülke ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştiren Karadeniz limanlarını fiilen kullanılamaz hale getirmesinin ardından, tahıl da dahil olmak üzere yüklerin çoğu Tuna Nehri üzerindeki limanlara yönlendirildi. Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerinde üç nehir limanı bulunuyor. Yükler bu limanlara hasar gören köprü üzerinden veya transit kapasitesinin sınırlı olduğu komşu Moldova üzerinden ulaştırılıyor.

Ukrzaliznytsia, ay başından bu yana 118 bin ton tahılın Tuna limanlarına taşındığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı

Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı

3 yıl sonra bir ilk! İki ülkenin savaş uçakları gökyüzünde
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi