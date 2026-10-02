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Rus basınına göre Japonya, Rostec yöneticilerine ve 35 gemiye yaptırım uyguladı

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Rus basınına göre Japonya, Rostec yöneticileri dahil Rus şirket ve kişilere yaptırım paketi uyguladı. Pakette Türkiye ve BAE'den 4 şirket özel listeye alındı, Moskova ile bağlantılı olabilecek 35 gemiye ilk kez kısıtlama getirildi.

Rus basını, Japonya hükümetinin savunma ve sanayi şirketi Rostec'in yöneticilerinin de aralarında bulunduğu Rus şirketleri ve kişilere yönelik bir yaptırım paketini uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Rus basınında yer alan haberlerde Japonya hükümetinin Rus şirketleri ve kişilere yönelik bir yaptırım paketi uygulamaya koyduğu ifade edildi. VNIIR-Progress CEO'su Vladislav Kostin, Rusya devletine ait savunma ve sanayi şirketi Rostec Genel Müdür Yardımcısı Dmitry Lelikov, Rostec Üst Düzey Yöneticisi Vasily Brovko ve diğer 6 kişinin yaptırım listesine alındığı aktarıldı. Voentorg, VNIIR-Progress, Alabuga Development, Alabuga Machinery, Uralvagonzavod ve 28 şirket ve kuruluşa karşı kısıtlayıcı tedbirler alındığı bildirildi.

Türkiye ve BAE'den şirketler de yaptırım listesinde

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 4 şirket de özel listeye dahil edildi. Moskova ile bağlantılı olabilecek 35 gemiye karşı ilk kez kısıtlayıcı tedbirler uygulandığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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