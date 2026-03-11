Haberler

Rize'de kaçakçılık operasyonu

Rize'de kaçakçılık operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildiğini açıkladı ve mücadeleye devam edileceğini duyurdu.

Rize'de gerçekleşen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda bin 300 makaron, 162 paket kaçak sigara, 5,5 kilogram tütün, 17 litre etil alkol, 5 şişe kaçak içki, elektronik sigara likitleri ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, emniyet yetkilileri kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı

Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı