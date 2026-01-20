Rize'de kaçak sigara operasyonu

Haberler

Güncelleme:
Rize'nin Pazar ilçesinde yapılan operasyonda, 59 yaşındaki N.B.'nin iş yeri ve evinde bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı, ardından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Rize'nin Pazar ilçesinde önceden tespit edilen Pazar ilçesinde ikamet eden N.B.'nin (59) iş yeri ve evinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıs N.B. gözaltına alınarak karakoldaki işlemlerinin ardından Pazar Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs Pazar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla başlatılan adli işlemler kapsamında ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - RİZE

