Rize'de kaçak sigara operasyonu

Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Rize'nin Pazar ilçesinde önceden tespit edilen Pazar ilçesinde ikamet eden N.B.'nin (59) iş yeri ve evinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıs N.B. gözaltına alınarak karakoldaki işlemlerinin ardından Pazar Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs Pazar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla başlatılan adli işlemler kapsamında ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - RİZE