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Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi

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Kırıkkale'de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs şoförünün ehliyetine, 100 ceza puanını aştığı gerekçesiyle 2 ay süreyle el konuldu. Şoför, ehliyeti vermemek için polise dakikalarca dil dökerken ekiplere "Sen insan değilsin" sözleriyle tepki gösterdi.

Kırıkkale'de, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs şoförünün ehliyetine, 100 ceza puanını aştığı gerekçesiyle iki ay süreyle el konuldu. Şoför, ehliyeti vermemek için polise dakikalarca dil döktü. Sürücünün polis ekiplerine karşı kullandığı sözler ise tepki çekti.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarında görev yapan trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor. 43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen "Kilit kavşak" Kırıkkale'de, hususi araçların yanı sıra otobüslerde de seyahat eden sürücü ve yolcuların kontrolleri yapılıyor.

ARAÇ VE SÜRÜCÜNÜN TÜM BELGELERİ İNCELENİYOR

Denetimler kapsamında, ehliyet ve ruhsat kontrolü başta olmak üzere, araçların muayene durumu, sigorta belgeleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi hususlar detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, alkollü araç kullanımı gibi trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlar üzerinde de hassasiyetle duruluyor.

OTOBÜSTE FAZLA YOLCU TESPİT EDİLDİ

Ankara'dan Tunceli'ye yolcu taşıyan Nesimi Ö. idaresindeki 62 AAJ 128 plakalı otobüs, Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde, otobüste fazla yolcu taşındığı tespit edildi. Şoföre, fazla yolcu taşımaktan 540 lira idari para cezası uygulandı. Toplam 100 ceza puanını dolduran şoförün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

POLİS EKİPLERİNE "SEN İNSAN DEĞİLSİN" TEPKİSİ

Ehliyeti alınan şoför, "Yaptığın iş mi senin ya! Ayıptır abi ya! Ekmeğimi alıyorsun. Ne yapmışım kural ihlalimi yapmışım. Böyle mi görev yapıyorsunuz. Kaza yapsam ben o yolcunun hakkını öderim girer cezamı yatar çıkarım. Git işine ya seni Allah'a teslim etmişim. Allah bildiği gibi yapsın seni. Al beni götür şimdi. Sen insan değilsin" diyerek trafik polisine tepki gösterdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından otobüs, yedek şoförle yola devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Erhan Sarac:

Adam haklı kimse kusura bakmasın , tuzak gibi bir yerde duruyor bir saatte kime denk gelirse ceza yaz , 7/24 uygulama yapmazlar reis işini biliyor kasa boş

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Güven önemlş:

adam o kadar dil dökmüş, ekmeğinin peşinde, kolay da değil yani

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