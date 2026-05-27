Haberler

Eşinin sözünü dinlemedi, 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılıktan son anda kurtarıldı

Eşinin sözünü dinlemedi, 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılıktan son anda kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de İbrahim Şahin, kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak bankadaki altınlarını bozdurdu. 2.5 milyon TL'yi göndermeye çalışırken banka görevlileri ve polis sayesinde kurtarıldı.

Nevşehir'de yaşayan İbrahim Şahin, eşinin tüm uyarılarına rağmen kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inanarak bankadaki altınlarını bozdurdu. İnternet bankacılığı üzerinden 2 milyon 500 bin TL'yi dolandırıcıların hesabına göndermeye çalışan Şahin, banka görevlilerinin dikkati ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde son anda büyük zarardan kurtarıldı.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında başladı. İbrahim Şahin'i telefonla arayan ve kendisini polis memuru olarak tanıtan şahıs, sicil numarası ve dosya numarası vererek, güven kazandı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca telefonda kalan dolandırıcılar, Şahin'i psikolojik baskı altına alarak banka hesapları, birikimleri ve mal varlığı hakkında bilgi aldı. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankada kiralık kasada bulunan altınlarını alan Şahin, bir sarrafta altınları bozdurdu. Eşi tarafından "Bunlara inanma, dolandırıcı olabilirler" şeklinde uyarılmasına rağmen paniğe kapılan Şahin, bozdurduğu altınlardan elde ettiği 2 milyon 500 bin TL'yi internet bankacılığı üzerinden dolandırıcıların verdiği hesaba aktarmaya çalıştı. Yapılan yüksek tutarlı işlemi şüpheli bulan banka yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bankaya gelen polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu İbrahim Şahin'i ikna etti. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gönderilmek istenen paraya bloke konuldu. Dolandırıcıların saatler boyunca 'operasyon yürütüyoruz, seni takip ediyoruz, devlet adına işlem yapıyoruz' diyerek baskı kurduğu, zaman zaman tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öğrenildi. Yaşadığı korku nedeniyle sağlığının da bozulduğunu belirten İbrahim Şahin, eşinin sözünü dinlemediği için büyük pişmanlık yaşadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Özel'in 'Genel başkanı üyeler seçsin' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı

Acının gölgesinde bayram namazı
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Ölümcül tehlike yeniden hortladı
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti