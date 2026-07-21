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Kendini polis olarak tanıtıp 600 bin TL değerinde altın alan şüpheli yakalandı

Kendini polis olarak tanıtıp 600 bin TL değerinde altın alan şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtarak bir vatandaştan 600 bin TL değerinde altın teslim alan şüpheli, operasyonla yakalandı ve üzerinde 3 bin 600 avro ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaştan 600 bin TL değerindeki altınları teslim alan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinde 3 bin 600 avro ele geçirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı 600 bin TL değerindeki altınını teslim etmeye ikna etti. Eve gelen şüpheli, altınları teslim alarak kayıplara karıştı. 17 Temmuz'da meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha araştırmaları sonucunda altınları teslim alan kişinin M.E.A. (30) olduğunu belirledi. Şüpheli, 20 Temmuz'da kullandığı araçla Ankara'dan Kocaeli istikametine seyir halindeyken Kandıra gişelerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 bin 600 avro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Kandıra Adliyesi'ne sevk edilen M.E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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