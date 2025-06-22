Polatlı'daki Lityum Fabrikasında Gaz Sızıntısı: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan lityum fabrikasında meydana gelen azot gazı sızıntısı nedeniyle hayatını kaybeden 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı.

Polatlı'da yer alan 'Pomega' isimli lityum fabrikasındaki bakım çalışmaları sırasında azot gazı sızıntısı meydana gelmişti. Sızıntıdan etkilenen işçilerden 31 yaşındaki Berat Yıldız ile 23 yaşındaki Abdülkadir Kaya hayatını kaybederken, gazdan etkilenen diğer 8 işçi ise hastanede müşahedeye alınmıştı. Berat Yıldız ve Abdülkadir Kaya'nın cenazesi Polatlı Yeni Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde Polatlı Mezarlığı'na defnedildi.

"İçlerinde sadece Kadir sağlamdı, dört kardeşine ve annesine baba olmuştu"

Abdülkadir Kaya'nın kuzeni olduğunu belirten Abbas Yazıcı, ailede genetik bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Dört tane kardeşi var. Dördü de konuşamıyor. İçlerinde sadece Kadir sağlamdı. Geçen sene babasını kaybetti. Babası evin çatısından düştü. Bu sene de Kadir'i kaybettik. Kadir babasının ölümünden sonra dört kardeşine ve annesine baba oldu. O babasının yarım bıraktığı evi tamir etmek için gündüz bu fabrikada akşam da bir nargile kafede nargile ustalığı yapıyordu. Çocuk gece gündüz çalışıyordu. Pırlanta gibi bir çocuktu" diye konuştu.

"O annenin acısını biz ne kadar dindirebiliriz"

Dün fabrikanın müdürlerinin geldiğini aktaran Yazıcı, "Kendisine birtakım sorular sordum. Sensör olup olmadığını sordum. 'Şu an o sensörü takmayan arkadaşlarımız içeride' dediler, 'tutuklandılar' dediler. 'Peki neden havayı çekecek bir süzgeç yok' dedim. 'Onu da araştırıyoruz' dedi. Biz cenazemizi defnedelim. Biz sonuna kadar bunun peşini bırakmayacağız, kesinlikle bırakmayacağız. Böyle gariban bir aile olması bizi üzdü tabii. Acımız büyük. Çocuk beyaz eşyasını almıştı. Oturma grubunu almıştı. Annesine bakıyor. Dört tane ahraz kardeşiyle uğraşıyor. Onların çocuklarına bakıyor. Dul kız kardeşine bakıyor. Sonuna kadar biz varız ama Kadir kadar anneye destek olamayız. O annenin acısını biz ne kadar dindirebiliriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA