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Petrol City AVM yönetimi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi

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Batman'da kayyum atanan Petrol City AVM'nin yönetim kurulu başkanı Aydın Keleş hakkında evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla hazırlanan iddianame ceza mahkemesine gönderildi.

Daha önce kayyum atanan Petrol City AVM'nin yönetim kurulu başkanı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanarak ceza mahkemesine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, yönetim kurulu başkanı Aydın Keleş'in yargılanması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere görevli ceza mahkemesine sunuldu.

İddianamede, Sayıştay bilirkişileri tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, şüpheliler hakkında evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu belirtildi.

Yargılama sürecinin, mahkemenin başlayacağı ve ilk duruşma tarihinin bu aşamadan sonra belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, Petrol City AVM yönetimine ilişkin daha önce de ortaklar tarafından yönetimin şeffaf şekilde yürütülmediği yönünde çeşitli iddialar gündeme getirilmişti. Ortakların açtığı davalar sonucunda bazı hukuki süreçlerin yaşandığı, daha önce sonuçlanan dört davada ortaklar lehine karar verildiği ifade edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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