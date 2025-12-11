Haberler

Pendik'te tekstil atölyesinde yangın

Güncelleme:
Pendik'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

Pendik'te bir tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, dükkanda maddi hasar oluştu.

Saat 01.00 sıralarında Esenler Mahallesi Misakı Milli Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın ön tarafında park halindeki bir minibüs ve otomobile de sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken dükkanda ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

