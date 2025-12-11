Pendik'te tekstil atölyesinde yangın

Pendik'te bir tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, dükkanda maddi hasar oluştu.

Saat 01.00 sıralarında Esenler Mahallesi Misakı Milli Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın ön tarafında park halindeki bir minibüs ve otomobile de sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken dükkanda ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL