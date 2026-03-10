Kahramanmaraş'ta manavda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir manavda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın Pazarcık ilçesinde faaliyet gösteren bir manavda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sorası iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı