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Park halindeki iki araç kaza yaptı: Pat Pat iş yerine düştü

Park halindeki iki araç kaza yaptı: Pat Pat iş yerine düştü
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde park halindeki bir otomobilin freninin boşalması sonucu hareket ederek başka bir tarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracı yaklaşık 3 metre yükseklikten bir iş yerinin önüne düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ilginç bir kaza meydana geldi. Sürücüsü bulunmayan ve park halinde bulunan bir otomobilin freninin boşalması sonucu yaşanan kazada, park halindeki "pat pat" olarak bilinen zirai tarım aracı yaklaşık 3 metrelik yükseklikten bir iş yerinin önüne düştü.

Olay, Alaplı Hükümet Caddesi ile Adliye Sarayı'nın arka caddesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan Kartal model otomobilin freninin boşalması sonucu araç hareket ederek yine park halinde bulunan "pat pat" olarak tabir edilen zirai tarım aracına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan tarım aracı, ana yoldan yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan bir iş yerinin önüne düştü. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye gelen araç sahipleri, araçlarının aldığı ağır hasarı görünce şaşırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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