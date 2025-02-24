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Palandöken Kayak Merkezi'nde Güvenlik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde Güvenlik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Palandöken Kayak Merkezi'nde güvenli turizmin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Çığ tehlikesi bulunan bölgelerde ve kask takmayan kayakçılara idari yaptırımlar uygulanıyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Palandöken Kayak Merkezi'nde vatandaşların can güvenliğini korumak ve güvenli turizmin devamı sağlamak maksadıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan kişiler Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından dron destekli devriyeler ile tespit ediliyor. Bunlar Erzurum Valiliğinin "2024/6 sayılı genel emri (Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler)" kapsamında gerekli işlemler yapılıyor. 16-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Erzurum Valiliğinin genel emri kapsamında çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan 10, kask takmayan 2 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kayak severlerin güvenli kayak için yasaklı bölgelere girmemeleri ve kask takma zorunluluğuna uymaları büyük önem taşımaktadır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zaman geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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