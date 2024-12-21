Palandöken'de çığ düştü! Judo Milli Takımı kar altında kaldı
Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın tırmanışı esnasında çığ düştü. Kar yığını altında kalanlar kurtarılırken ikinci bir çığ riskine karşı bölgede güvenlik tedbirleri alındı.
Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Sekisi bölgesine tırmanırken çığ düştü. Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altına aldı.
KAR ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı bildirildi.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Çalışmalar devam ederken bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı. Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli bölgelere yönlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa