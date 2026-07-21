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Pakistan'da muson yağışları nedeniyle can kaybı 53'e çıktı

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Pakistan'da bir aydır süren muson yağışları sel, toprak kayması ve ev çökmelerine yol açtı. Khyber Pakhtunkhwa'da 12 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde ölü sayısı 53'e yükseldi. Yetkililer, 20-24 Temmuz'da daha güçlü bir muson sisteminin beklendiğini duyurdu.

Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana devam eden muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve çökme gibi olaylar nedeniyle can kaybı 53'e yükseldi.

Pakistan, geçtiğimiz ayda bu yana muson yağışlarının yol açtığı afetlerle mücadele ediyor. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda 5'i çocuk en az 12 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı. Eyalet Afet Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının şiddetli yağışların yol açtığı ev çökmesi ve ani sel olayları nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Açıklamada toplam 14 evin zarar gördüğü belirtildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), ülkede geçen aydan bu yana etkili olan muson yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiğini açıkladı. NDMA açıklamasında bir uyarı yayımlayarak, "Yaklaşan batı dalgasıyla etkileşime girecek güçlü bir muson sistemi, 20-24 Temmuz tarihleri arasında ülkenin tüm büyük nehirlerinin havzalarını etkileyecek" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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