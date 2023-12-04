Özlem ve Tayyar Öz çiftine ait 3 şirkete kayyum atandı
Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, çiftin 3 şirketine kayyum atandı.
Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 şirket için kayyum ataması kararı verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.