Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Çorum-Alaca Karayolu küre köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Alaca istikametine gitmekte olan Cemalettin Saçır yönetimindeki 19 DV 244 plakalı otomobil, küre köyü yakınlarında yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonuna geçmek isteyen Haydar Bıyıksız yönetimindeki 19 DT 990 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Cemalettin Saçır olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan traktör sürücüsü Haydar Bıyıksız ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.