Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan otobüs bileti ve battaniye fiyatlarının 3 kat arttığı iddialarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremi fırsat bilen bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını ve battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının 2-3 kat artırıldığı ihbarları üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.

Türkiye, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsılırken, binden fazla vatandaşımızın can verdiği deprem sonrası yine fırsatçılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fırsatçılara karşı harekete geçti.

"GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine 'fiyatları etkileme', 'mal veya hizmet satımından kaçınma' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

BAKANLIK DA HAREKETE GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiğini bildirdi. Bakanlık, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını ifade etti.

İlgili Haberler