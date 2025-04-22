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Osmaniye'de Spor Ayakkabı Hırsızlığı: İki Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Osmaniye'de Spor Ayakkabı Hırsızlığı: İki Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı
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Osmaniye'de bir iş yerinden spor ayakkabı çalan iki şüpheli, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi yardımıyla hızlıca yakalandı. Hırsızlık suçundan kayıtlı olan şüphelilere adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'de bir iş yerinden spor ayakkabı çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye merkezde bir iş yerinden spor ayakkabı çalındığı ihbarı üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan İ.Y. ve 37 ayrı suç kaydı bulunan M.K.K. çaldıkları ayakkabılarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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