Haberler

Osmaniye'de Makarna Yüklü Tır Yangını

Osmaniye'de Makarna Yüklü Tır Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düziçi ilçesinde bir tırın balata arızası nedeniyle alev alması sonucu yangın çıktı. Sürücü, dorsedeki makarnaları dışarı atarak zararı azaltmaya çalıştı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde makarna yüklü tır balata arızası nedeniyle alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, sürücü dorsedeki makarnaları atarak kurtarmaya çalıştı.

Yangın, akşam saatlerinde Düziçi-Osmaniye otoyolu üzerinde meydana geldi. Mersin istikametine seyir halinde olan makarna yüklü tırın balatalarından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücünün durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dorsenin bir kısmı zarar görürken, tır sürücüsünün dorsedeki makarnaları dışarı atarak zararı en aza indirmeye çalıştı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir

Trump Gazze'de yeni vahşetin sinyalini verdi: İsrail tek sözümle yapar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sipariş uygulamasının açığını buldu, 2 yıl bedava yemek yedi

Uygulamanın açığını buldu, 2 yıl para ödemedi! Şirketin zararı büyük
Okyanusun ortasına inşa edildi! Görmek isteyenin en ufak bir hatası dahi ölümle sonuçlanıyor

Okyanusun ortasına inşa edildi! En ufak bir hata dahi ölümle bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.