Osmaniye'de Makarna Yüklü Tır Yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde makarna yüklü tır balata arızası nedeniyle alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, sürücü dorsedeki makarnaları atarak kurtarmaya çalıştı.

Yangın, akşam saatlerinde Düziçi-Osmaniye otoyolu üzerinde meydana geldi. Mersin istikametine seyir halinde olan makarna yüklü tırın balatalarından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücünün durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dorsenin bir kısmı zarar görürken, tır sürücüsünün dorsedeki makarnaları dışarı atarak zararı en aza indirmeye çalıştı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE