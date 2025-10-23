Haberler

Osmaniye'de Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Osmaniye'de Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 310 bin TL olan kaçak elektronik ürünler ele geçirildi. Şüpheli F.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 310 bin TL olan kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektronik ürün ticareti yaptığı belirlenen F.K. (22) isimli şüpheliyi takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, merkez ilçede şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 310 bin TL olan 229 kulaklık, 12 farklı markaya ait cep telefonu, 8 taşınabilir hoparlör ve 5 saç şekillendirme-kurutma seti olmak üzere toplam 254 elektronik cihaz ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, gözaltına alınan F.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.