Osmaniye'de Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 310 bin TL olan kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektronik ürün ticareti yaptığı belirlenen F.K. (22) isimli şüpheliyi takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, merkez ilçede şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 310 bin TL olan 229 kulaklık, 12 farklı markaya ait cep telefonu, 8 taşınabilir hoparlör ve 5 saç şekillendirme-kurutma seti olmak üzere toplam 254 elektronik cihaz ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, gözaltına alınan F.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE