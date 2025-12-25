Osmaniye'de çaldıkları minibüsle 2 market soydular

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hırsızlar, çaldıkları minibüsle 2 marketten yaklaşık 200 bin TL değerinde sigara ve gıda malzemesi çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri her iki iş yerinde de detaylı inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı ve Cumhuriyet mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı sabahın erken saatlerinde İrfanlı Mahallesi'nde başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, market önünde park halinde bulunan ve Neşet Ay'a ait olan minibüsü çaldı. Şüpheliler, çaldıkları minibüsü kullanarak ilk olarak İrfanlı Mahallesi'nde bulunan bir marketi, daha sonra ise Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan başka bir marketi hedef aldı. Girdikleri marketlerden yaklaşık 200 bin TL değerinde sigara ve gıda malzemesi çalan zanlılar, olay yerinden hızla uzaklaştı.

İş yeri sahiplerinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. - OSMANİYE