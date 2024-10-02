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Osmaniye'de Alışveriş Kartları Skandalı; 8 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Alışveriş Kartları Skandalı; 8 Kişi Tutuklandı
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Osmaniye'de, vatandaşların kimlik bilgileri ve video kayıtlarını alarak izinsiz banka hesapları açma skandalıyla ilgili 9 kişiden 8'i tutuklandı. Olay, yardıma muhtaç kişilere dağıtılan alışveriş kartları üzerinden gerçekleştirildi.

Osmaniye'de alışveriş kartlarını dağıtarak vatandaşların kimlik bilgileri ve video kayıtlarını alarak çeşitli bankalardan hesap açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 8 tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Osmaniye'de bir zincir marketine ait 500 Türk Lirası yüklü alışveriş kartlarını dağıtarak yaklaşık 12 bin 500 vatandaşın, kart teslimi sırasında kimlik bilgileri ve video kayıtlarını alarak adına izinsiz olarak çeşitli bankalardan hesap açılması olayı ile ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı. Çeşitli adreslere yapılan operasyonda gözaltına alınan Volkan Ö., Mert B., Nazlıcan İ., Haşim İ., Ufuk Ö., Ezgi B., Tuğçe Nur T. ve Sultan B. isimli 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Filiz A. Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye Valiliği açıklama yaptı

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Osmaniye Valiliği, "Mersin merkezli Turpak (Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu) isimli yardım kuruluşunun Akdeniz sorumlusu olduğunu iddia eden V.Ö. aracılığıyla ilimiz Osmaniye merkeze bağlı mahallelerde son 1 ayı kapsayacak şekilde bir marketler zincirine ait 500 TL yüklü alışveriş kartlarının muhtarlıklar aracılığıyla yardıma muhtaç kişilere dağıtıldığı, kart dağıtılan kişilerin kimlik bilgileri ve video kayıtları, açık kimlik bilgileri, tespit edilemeyen şahıslar tarafından yardım kartının teslimi öncesi alındığı ve akabinde bu verilerle müştekilerin bilgisi olmadan çeşitli bankalardan hesap açıldığı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine tespit edilmiştir. Konuyla ilgili şu ana kadar ilimiz polis merkezi amirlikleri ve merkez jandarma karakoluna müracaat eden 5 bin 192 şahsın müşteki olarak ifadesi alınmış olup bu aşamada vatandaşlarımızın herhangi bir maddi zararları bulunmamaktadır. Şikayetler üzerine kişisel verilerin usulsüz şekilde ele geçirilmesi iddiaları açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce adli tahkikat başlatılarak konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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