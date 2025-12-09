Haberler

Osmaniye'de 89 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkmen beldesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 89 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye'de ekipler tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda 89 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Türkmen beldesinde bir ikamete düzenlenen aramada 89 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan çalışmada kaçak ürünlerin satışa sunulmak üzere hazırlandığı değerlendirildi. Operasyon kapsamında Z.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
