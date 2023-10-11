Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde güvenlik güçleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapılıp ardından şoförlere eğitim verildi.

İlçe merkezinde oluşturulan uygulama noktalarında jandarma ve polis ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde durdurulan servis araçlarında sürücülerin evrakları ile birlikte araçlarda bulunan ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpleri de kontrol edildi. Denetimin ardından sürücülere güvenli yolcu taşımacılığı konusunda bilgilendirme yapılarak, uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. - AFYONKARAHİSAR