Mardin'de 7 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 7 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü NSosyal Medya Hesabından yapılan açıklamada, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Nusaybin ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 7 bin 100 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı