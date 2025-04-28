Novi Sad'da Öğrenci Protestolarına Polis Müdahale Etti

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde polis, Novi Sad Üniversitesi'nin Spor ve Beden Eğitimi Fakültesi'ni ablukaya alan öğrencilere cop ve biber gazıyla müdahale etti.

Sırbistan'da Novi Sad şehrindeki Novi Sad Üniversitesi Spor ve Beden Eğitimi Fakültesi öğrenciler tarafından ablukaya alındı. Sabah saatlerinden itibaren fakültede giriş çıkışları engelleyen protestocu öğrenciler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Fakülte Dekanı Patrik Drid, öğrencilerin ablukasının kırılması yönünde polise çağrı yaparken, fakülteye giren güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti. Polis ve jandarma birimleri göstericilere müdahale sırasında cop ve biber gazı kullandı. Çıkan olaylarda gazeteciler dahil çok sayıda kişi yaralandı.

Polis, fakültenin önünden çekildi

Bölge basınında yer alan haberlere göre, öğrenciler, güç kullanan polise su attı ve "Kalkanlarınızı indirin", "Katiller", "Emirlere uymayın" ve "Cehenneme gidin" şeklinde sloganlar attı. Polis, müdahalenin başarısız olmasının ardından fakültenin önünden çekildi.

Olaylar sırasında kalabalığın tepkisiyle karşılaşan Dekan Patrik Drid'in protestocuların arasında kaldığı ve kendisi için gelen ambulansın olay yerinden ayrılmasına izin verilmediğini gösteren görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Vucic'i hedef alan gösteriler 1 Kasım'da başlamıştı

Sırbistan'da aylardır devam eden protesto gösterileri, geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad kentindeki tren istasyonunun girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu toplam 15 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında başlamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i hedef alan gösteriler nedeniyle ocak ayı sonunda Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifasını açıklamış ve ülke, siyasi bir belirsizlik ortamına girmişti. - BELGRAD