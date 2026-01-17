Niğde merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Niğde'de 10 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda 116 vatandaşı mağdur ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 5 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve yaklaşık 10 ay süren projeli çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi', 'kişisel verilerin yayınlanması', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Türk Ceza Kanunu'nun Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, 116 vatandaşın dolandırılması olayına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Niğde merkezli başlatılan operasyonda, haklarında işlem yapılan 11 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 4 adet bıçak, 12 adet kartuş, 6 adet şarjör, 2 bin 700 ABD doları ile 50 Euro nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. - NİĞDE